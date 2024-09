Senado ingresa este miércoles el pedido de desafuero de Charles Carrera y trata su renuncia

La legisladora recordó que cuando se presentó el informe de la comisión investigadora sobre las irregularidades en el Policial, el Frente Amplio no entró a sala.

Al ser consultada sobre si habrá debate sobre el tema, Asiaín respondió: “yo creo que nos debemos a la ciudadanía, explicar por qué una fiscal pide que se le remuevan los fueros a un senador y por qué a este, a consecuencia de ello, presenta la renuncia y todavía es bajado de la candidatura para las próximas elecciones”. “Es necesario que se explique por qué”, remarcó.

En tanto, el senador del Frente Amplio, José Nunes, destacó que su fuerza política votará la renuncia de Carrera y que nunca estuvo en duda la participación de la oposición en la sesión que tratará el tema.

“Sé que se han hecho especulaciones porque el Frente Amplio no participó de una comisión investigadora que, a nuestro juicio, era improcedente, porque los temas ya estaban siendo objeto de investigación y proceso judicial”, afirmó el legislador. “Se constituyó con un único fin de hacer política menor en contra del Frente Amplio y en contra del compañero Charles Carrera”, aseguró.

La bancada del Frente Amplio se reunirá este martes para definir la estrategia de la sesión. “No nos gustaría que esto fuera una carrera de agravios y descalificaciones”, sostuvo. “Nos gustaría que fuera un tratamiento acorde con la decisión que toma un legislador de no esperar a que la cámara le saque los fueros, no ampararse en los fueros, sino renunciar para comparecer ante la Justicia como cualquier ciudadano, cosa que hay otros legisladores que no han hecho”, subrayó Nunes.