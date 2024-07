Senado debate en sesión extraordinaria la situación de Venezuela en medio de denuncias de fraude electoral

Por su parte el Frente Amplio ha dicho que hasta tanto no se conozca la totalidad de las actas de la votación del domingo no puede haber un pronunciamiento certero sobre si hubo o no fraude electoral a favor de Maduro y el régimen chavista.

La oposición en Venezuela denuncia la desaparición de miles de actas, y asegura que tras haber tenido acceso al 70% de ellas, el candidato Edmundo González Urrutia es el presidente electo con más de 6 millones de votos, mientras que Maduro obtendría poco más de 2 millones.

Uruguay y otros países de la región, como Argentina, Chile, Paraguay y Perú desconocen el triunfo de Maduro y reclaman conocer el 100% de las actas oficiales que dan cuenta de los votos obtenidos por cada candidato, en cada distrito y circuito de votación.

En este marco citaron a una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que analice la situación en Venezuela y tome alguna resolución sobre el régimen de Maduro.

Estados Unidos tampoco reconoce la victoria de Maduro y la Unión Europea reclama también conocer con transparencia absoluta la totalidad de las actas electorales.

Por otro lado China y Rusia ya reconocieron la victoria de Maduro, así como los países aliados Cuba, Nicaragua y Bolivia.