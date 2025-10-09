Senado aprobó proyecto de ley sobre inmuebles con riesgos y agiliza el trámite expropiatorio

Se aprobó de forma unánime en el Senado el nuevo proyecto de ley de inmuebles con deudas compensables y a la abreviación del trámite expropiatorio. Se trata de las casas con riesgo de degradación y que cumplen con las características detalladas.

El proyecto tiene como objetivo actualizar el marco normativo y agilizar el trámite expropiatorio, que contempla medidas provisorias para situaciones de urgencia que puedan surgir durante el proceso.

Se expresa que la demora en el trámite puede generar riesgos para la integridad de las personas que habitan o transitan en las áreas afectadas. Por eso, se considera necesario conferir al Estado y a los gobiernos departamentales las herramientas necesarias para que dentro de su competencia puedan solicitar o implementar medidas que permitan la intervención inmediata sobre el inmueble en cuestión.

No obstante, se mantiene un adecuado equilibrio entre la necesidad de celeridad procesal y la tutela de los derechos en juego. Se establece con carácter general la posibilidad de compensación de deudas que el inmueble registre con el Estado del monto de la indemnización a servir por este en concepto de indemnización.

En este último caso, el monto adeudado se compensará con el valor de tasación que se efectúe dentro del proceso y los efectos de la toma urgente de posesión.

En caso que la compensación sea parcial, el ente estatal podrá depositar la diferencia, documentando judicialmente la existencia del adeudo fiscal de acuerdo a las normas respectivas.