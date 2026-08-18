Exintendente de Artigas, Pablo Caram, asumió como titular del Centro Coordinador de Emergencias

El exintendente de Artigas, Pablo Caram, asumió como director del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed). En 2024 fue condenado por el pago irregular de horas extras durante su administración.

"Una función que en la época de intendente siempre estábamos al tanto. Tuvimos las inclemencias del 2015 que fueron unas inundaciones importantes", indicó en diálogo con el medio local de Artigas, Clic Regional. El cargo que desempeñará es de confianza y fue designado por el intendente actual, Emiliano Soravilla.

"Se avecinan meses bastante complicados, lo ha dicho el presidente Yamandú Orsi", indicó respecto a las tareas que tendrá el Cecoed por delante.

El 16 de julio de 2024, Caram fue condenado por el delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades o posibles delitos en la administración pública. La pena fue de 14 meses de prisión que se sustituyeron por libertad a prueba. El 22 de ese mes, renunció como intendente luego de la decisión por unanimidad de la Corte Electoral de inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública tras ser condenado por la Justicia. Un día después dejó las filas del Partido Nacional, luego de que Álvaro Delgado solicitara su renuncia.

Aseguró que su designación para el Cecoed "no es una forma de volver" a la política. "Es una forma de tratar de aportar los conocimientos. Yo sé que tengo capacidad de trabajo", remarcó.