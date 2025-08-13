Senado aprobó paquete de medidas para mitigar impacto de la diferencia de precios en la frontera

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para mitigar el impacto de las diferencias de precios con los países limítrofes en las zonas fronterizas. Significan un paquete de medidas económicas y fiscales para fortalecer la competitividad local, proteger el empleo y reducir la informalidad.

Dentro de las medidas, contempla un régimen especial de importación permitiendo que comercios minoristas de ramos generales, a menos de sesenta kilómetros de la frontera, puedan ingresar productos de la canasta básica sin tributos ni paratributos.

La senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, se refirió al proyecto que tuvo modificaciones en la cámara alta y volverá a Diputados. La legisladora celebró la aprobación del paquete de medidas y consideró como "una muy buena señal" que haya sido presentado por el gobierno.

Díaz indicó que la diferencia mayor de precios se concentra en la frontera con Brasil con una brecha de 80%. "Venimos de una situación de desatención de la frontera con Brasil", sostuvo.

