Senado aprobó con cambios proyecto de ley de Empleo Integral; pasa a Cámara de Representantes

La Cámara de Senadores aprobó con cambios el proyecto de ley de Empleo Integral, que ahora pasa a la Cámara de Representantes.

El 30 de abril se había votado de forma general y este miércoles se definieron artículos en particular, con cambios planteados.

El gobierno presentó en marzo el proyecto para la nueva Ley de Empleo Integral, que busca actualizar y mejorar las ya existentes Ley de Empleo Juvenil (Ley N.º 19.133), Ley de Fomento al Empleo (Ley N.°19.689), Ley de Promoción del Empleo (Ley N.º 19.973).

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Este proyecto está pensada para grupos prioritarios que abarcan personas jóvenes de entre 15 y 29 años, mujeres jefas de hogares monoparentales, personas afrodescendientes, personas trans, personas privadas de libertad, con medidas alternativas o liberadas hasta 3 años, personas en situación de discapacidad y personas mayores de 50 años. Esto por tratarse de "colectivos que enfrentan mayores restricciones" en el mercado laboral.

"Hay población de este país que tiene que ser beneficiada de alguna manera porque su vulnerabilidad así lo indica", explicó en conferencia el presidente Yamandú Orsi. Entre otros puntos, el gobierno prevé incentivos como subsidios en remuneración para empresas que contraten a personas en estos colectivos y apoyo con subsidios patronales a emprendimientos, proyectos o cooperativas encabezadas por tales.