Con votos del FA, Senado aprobó la creación del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia

El plenario del Senado aprobó con votos del Frente Amplio la creación de la figura del Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia , la misma se propone para asesorar al Parlamento en este tema.

Información a la que accedió Subrayado indica que la oposición fue muy crítica y que no apoyó dicho proyecto de ley, impulsado por la senadora del FA Blanca Rodríguez; la votación fue 17 en 29.

Los legisladores del Partido Colorado solicitaron que el proyecto volviera a la comisión, pero el Frente Amplio decidió avanzar con la votación en la cámara; en Diputados no están los votos.

“El cometido principal es el de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal y reglamentaria, así como de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a las niñas, niños y adolescentes”, señala la descripción del cargo que se propone crear.

Y agrega: “Asimismo, será su competencia, además de aquellas que le asigne el ordenamiento jurídico, la supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los centros o establecimientos vinculados a la enseñanza, custodia y protección de los menores citados en el inciso anterior”.