Senado aprobó cambios a la ley de lavado de activos que reduce a unos USD 32.000 los pagos en efectivo

La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley integral contra el lavado de activos que fuera enviado por el Poder Ejecutivo a mediados de 2025.

El proyecto fue aprobado en el Senado, tuvo modificaciones en Diputados y volvía a la Cámara Alta para aceptarlos o rechazarlos.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta destacó la discusión en ambas cámaras y la importancia de esta aprobación con la que se busca combatir al narcotráfico. El legislador apuntó al problema por el agravamiento de las acciones del crimen organizado. "El error aparece cuando esos fenómenos delictivos se analizan como si no guardaran relación con el lavado de activos", indicó y sostuvo que especialistas en seguridad pública y criminología coinciden en que existe una relación directa entre el lavado de activos y la criminalidad.

El proyecto incorpora nuevos sujetos obligados, lo que permite cerrar frentes de riesgo y reducir vulnerabilidades, y, al mismo tiempo, agrega operaciones hechas total o parcialmente con activos digitales. Además, modifica los topes para las operaciones hechas en efectivo. Se redujo el tope para los pagos en efectivo de 1.000.000 a 200.000 unidades indexadas; de unos 160.000 a 32.000 dólares.

Esto fue criticado por el senador nacionalista Sergio Botana, quien afirmó que ahora será mas fácil el lavado de activos. Calificó como un "abuso de bancarización" y aseguró que no es lo mismo que "abuso de control".

Botana sostuvo que con la nueva ley se controla a los buenos y que no hay recursos para controlar a los que verdaderamente lavan.