El meteorólogo de Subrayado pronostica una semana muy fría, con posibles lluvias en la costa y heladas de madrugada. Las tardes en el norte son más templadas.
Semana fría, con heladas y posibles lluvias en algunas zonas del país, dice Nubel Cisneros
El meteorólogo de Subrayado pronostica una semana muy fría, con posibles lluvias en la costa y heladas de madrugada. Las tardes en el norte son más templadas. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta muy fría todavía con algunas heladas, observándose luego neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca en el sur y este, y templada en el norte con pasaje de nubosidad hacia la noche, generando ligera inestabilidad en la costa sureste.
El jueves se espera una mañana muy fría aun con restos de nubosidad en la costa este. La tarde continuará fresca con bajas sensaciones térmicas y escasa nubosidad, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche.
Frío, con heladas y mínimas de 0 grado, así continúa la semana
El viernes tendremos un inicio de jornada muy fría a fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado en el norte y fresco en el resto del país con cielo escasamente nublado, permaneciendo muy frío en la noche.
Miércoles 20
Zona Norte: máxima 18º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 15º y mínima 2º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 6º
Jueves 21
Zona Norte: máxima 14º y mínima 2º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º
Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º
Viernes 22
Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º
Zona Sur: máxima 15º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
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