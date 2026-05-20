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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Semana fría, con heladas y posibles lluvias en algunas zonas del país, dice Nubel Cisneros

El meteorólogo de Subrayado pronostica una semana muy fría, con posibles lluvias en la costa y heladas de madrugada. Las tardes en el norte son más templadas. El detalle día a día.

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El meteorólogo de Subrayado pronostica una semana muy fría, con posibles lluvias en la costa y heladas de madrugada. Las tardes en el norte son más templadas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta muy fría todavía con algunas heladas, observándose luego neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca en el sur y este, y templada en el norte con pasaje de nubosidad hacia la noche, generando ligera inestabilidad en la costa sureste.

El jueves se espera una mañana muy fría aun con restos de nubosidad en la costa este. La tarde continuará fresca con bajas sensaciones térmicas y escasa nubosidad, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche.

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El viernes tendremos un inicio de jornada muy fría a fría con heladas y posterior formación de neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado en el norte y fresco en el resto del país con cielo escasamente nublado, permaneciendo muy frío en la noche.

Miércoles 20

Zona Norte: máxima 18º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 15º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 6º

Jueves 21

Zona Norte: máxima 14º y mínima 2º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º

Viernes 22

Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 15º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

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