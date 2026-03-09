RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROTAGONISTAS

Selva Tabeira, activista por la salud mental y enfermera del Vilardebó por más de 25 años, fue declarada Ciudadana Ilustre

"Todos pueden hacer algo por lo más mínimo que sea", dijo a Subrayado la referente de trabajo comunitario en salud mental. Su rostro y su voz se han transformado en una referencia.

selva-tabeira-salud-mental-montevideo
selva-tabeira-vilardebó–cuidadana-ilustre

La referente del trabajo comunitario en salud mental, Selva Tabeira, fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo. Selva, que es enfermera de profesión, es la fundadora de varias propuestas que buscan combatir la estigmatización de los usuarios del Vilardebó.

Trabaja allí desde hace más de 25 años, dedicó su vid con compromiso y convicción al trabajo con pacientes con enfermedades de salud mental y, de esta manera, su rostro y su voz se han transformado en una referencia.

Primero creó el Taller de Sala 12 del Hospital Vilardebó, una propuesta que busca combatir la estigmatización de los usuarios y demostrar que la recuperación es posible. En este taller se realizan restauraciones, trabajos de herrería, albañilería y sanitaria.

"Todos pueden hacer algo por lo más mínimo que sea, es más siempre lo dije, las personas que trabajamos acá dentro del Hospital Vilardebó o las colonias, o las cárceles o en los sistemas del Inau, somos las que podemos hacer la diferencia. Es el problema del sistema, a veces estamos saturados, el reingreso, eso cansa un poco", comentó.

A este primer proyecto lo siguieron varias iniciativas: la Residencia “El Trébol”, varias cooperativas sociales, apartamentos supervisados para personas con problemas de salud mental, el Espacio de Recuperación Patrimonial y el Instituto de Asesoramiento Técnico “3 de diciembre”.

"Lo más importante de este proyecto es que no reincidieron en el delito y ninguno está viviendo en la calle, todos tienen trabajo y van a tener su propia vivienda", destacó.

Autoridades de la Intendencia de Montevideo destacaron la labor de Selva y su compromiso por los derechos de las personas con enfermedades de salud mental.

Desde la División de DDHH de la comuna, Antonella Torelli, dijo que Selva es una mujer que ha dedicado su vida a transformar realidades de personas que están en situación de vulnerabilidad. "Selva ha apostado a una lógica inclusiva", apuntó.

Por su parte, la directora de Salud de la intendencia, María Noel Battaglino comentó que el abordaje que hace Selva desde su lugar es el que pretendemos.

"Cuando hablamos de salud comunitaria, del abordaje integral donde precisamos la asistencia sí (...) pero también toda esta contención de vivienda, de trabajo, de inserción y de reconocimiento de las personas que tienen los problemas de salud mental y todo su entorno familiar", destacó.

SALUD MENTAL DOS

Temas de la nota

