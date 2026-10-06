Seis años y diez meses de cárcel para el hombre que asesinó a tiros a otro en la ciudad de Toledo

Un hombre de 37 años con antecedentes penales fue condenado por el homicidio de otro, de 50 años, ocurrido el viernes en inmediaciones de Ramón Hernández y La Capilla, en el barrio 2020, de la ciudad de Toledo.

La víctima, que también tenía antecedentes penales, presentaba heridas de arma de fuego que le provocaron la muerte, según constató el personal médico que concurrió al lugar.

Tras el análisis de la escena y de las evidencias recolectadas por Policía Científica, se logró identificar y detener al autor del crimen en la ciudad de Paysandú.

Seguí leyendo Encontraron muerto en zona boscosa a un hombre de 50 años con varios impactos de bala

En el caso, trabajó personal del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones y el Área de Investigaciones de la Zona Operacional II en coordinación con la Fiscalía Letrada de turno.

La Justicia dispuso la condena del hombre por un delito de homicidio a una pena de seis años y diez meses de cárcel.