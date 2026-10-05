A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, "hay mucha gente que creo que está en el debe", aseguró su hijo

El sábado, se cumplieron 17 años de aquel 3 de octubre de 2009, día en el que una bomba mató a Miriam Mazzeo Soto.

Mazzeo era directora del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) y esa mañana recibió en su casa de la calle Plutarco en el Buceo un paquete con una bomba que, al abrirlo, estalló y la mató en el acto.

La explosión le causó heridas a un amigo de su hijo y provocó el derrumbe parcial de la vivienda.

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Andrés Díaz, hijo de Miriam, habló con Subrayado sobre el recuerdo de su madre. "Todos los 3 de octubre me mueven bastante", afirmó. El joven recordó aquel día cuando a sus 14 años salió a una clase de inglés y al volver se encontró con el episodio. "Fue bastante chocante y doloroso", aseguró.

Diecisiete años después, el hijo de Miriam se refirió a las hipótesis de la investigación que analizó los ámbitos laboral y familiar de la víctima. "Era un deseo personal que mi madre tenía, que era llevar el apellido de su padre, y capaz que sin saber, se estaba metiendo en algo que nunca lo imaginaste", indicó.

Hoy, Andrés volvió al frente de la vivienda que fue su casa de la infancia. "Es mi casa, me lleva a mi infancia, me lleva a mi crianza, mi familia. Yo me crié acá en esta cuadra, pero, sin duda, que te genera un dolor interno también fuera de todo eso lindo, porque te hace recordar aquella fecha", afirmó.

"Hay mucha gente que creo que está en el debe con el caso", aseguró. Andrés dijo que tras 17 años siguen casi con las mismas pistas y reclamó avances en la investigación. Sostuvo que "han sido años complicados" y quiere saber por qué vivió esa tragedia para sanar su dolor y sacarse un peso de encima.