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TIENE 20 AÑOS

Se fugó del Inisa el delincuente Agustín Cuello, recluido por varios homicidios, entre ellos el de un policía

Se fugó en la madrugada de este martes del centro del Inisa ubicado sobre la avenida José Belloni. Agustín Cuello participó del homicidio de un policía y fue investigado por el crimen un compañero de la institución el año pasado.

El peligroso delincuente ya había fugado anteriormente y es intensamente buscado.

Portón de ingreso al Inisa de avenida Belloni. Foto: Subrayado.

Portón de ingreso al Inisa de avenida Belloni. Foto: Subrayado.

Cerco perimetral del centro de Inisa de avenida Belloni. Foto: Subrayado.

Cerco perimetral del centro de Inisa de avenida Belloni. Foto: Subrayado.

Portón de ingreso al Inisa de avenida Belloni. Foto: Subrayado.

Portón de ingreso al Inisa de avenida Belloni. Foto: Subrayado.

Este martes de madrugada se fugó de dependencias del Inisa, en la avenida José Belloni, Agustín Cuello, de 20 años, informaron fuentes de la institución a Subrayado.

El joven estaba internado allí por haber cometido varios homicidios, entre ellos el del policía Joel Rodríguez el año pasado y otro ocurrido antes en La Cruz de Carrasco.

El 17 de febrero del año pasado, Cuello cumplía la pena por haber matado a un hombre en la Cruz de Carrasco, siendo menor de edad, pero fugó junto a otro interno de 19 años cuando salieron junto a funcionarios a un polideportivo ubicado en Canelones. El joven que lo acompañaba también estaba recluido por un homicidio.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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Esa misma mañana, el compañero de Cuello fue encontrado muerto en Maroñas, y Cuello fue investigado por su posible participación en este crimen.

Cinco meses después, el 11 de julio, Cuello participó del asalto al sargento de la Guardia Republicana Joel Rodríguez. El policía fue asesinado de un disparo en la cabeza para robarle la moto, próximo al Molino de Pérez, en Punta Gorda.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos había capturado a Cuello tras los asesinatos, sin embargo, el peligroso delincuente volvió a fugar de dependencias del Inisa y ahora está siendo nuevamente buscado.

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