Se fugó del Inisa el delincuente Agustín Cuello, recluido por varios homicidios, entre ellos el de un policía

El peligroso delincuente ya había fugado anteriormente y es intensamente buscado.

Este martes de madrugada se fugó de dependencias del Inisa, en la avenida José Belloni, Agustín Cuello, de 20 años, informaron fuentes de la institución a Subrayado.

El joven estaba internado allí por haber cometido varios homicidios, entre ellos el del policía Joel Rodríguez el año pasado y otro ocurrido antes en La Cruz de Carrasco.

El 17 de febrero del año pasado, Cuello cumplía la pena por haber matado a un hombre en la Cruz de Carrasco, siendo menor de edad, pero fugó junto a otro interno de 19 años cuando salieron junto a funcionarios a un polideportivo ubicado en Canelones. El joven que lo acompañaba también estaba recluido por un homicidio.

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Esa misma mañana, el compañero de Cuello fue encontrado muerto en Maroñas, y Cuello fue investigado por su posible participación en este crimen.

Cinco meses después, el 11 de julio, Cuello participó del asalto al sargento de la Guardia Republicana Joel Rodríguez. El policía fue asesinado de un disparo en la cabeza para robarle la moto, próximo al Molino de Pérez, en Punta Gorda.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos había capturado a Cuello tras los asesinatos, sin embargo, el peligroso delincuente volvió a fugar de dependencias del Inisa y ahora está siendo nuevamente buscado.