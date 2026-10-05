RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO NORTE

Intentaron incendiar la casa de la familia de Arturo Espinosa, asesinado en un falso allanamiento en 2024

El fuego fue contenido antes de que se propagara y no hubo lesionados. La familia reclama que haya más patrullaje en la zona.

intento-de-incendio-casa-familia-arturo-cerro-norte

Al menos cinco personas intentaron prender fuego la casa de los padres de Arturo Espinosa, el joven de 27 años que fue asesinado en junio de 2024 por error en un falso allanamiento. Ocurrió en Cerro Norte.

La información policial señala que los delincuentes arrojaron gasolina sobre la puerta, pero que el fuego pudo ser contenido antes de la propagación. No hubo personas lesionadas.

El hecho es investigado por personal de la Zona Operacional IV y está ante Fiscalía, señalaron desde la familia de Arturo a Subrayado. Además, reclamaron por la falta de patrullaje policial en la zona y aseguraron que se sienten desprotegidos, que no es la primera vez que atacan la casa de la familia -en 2025 dispararon hacia ahí- y que les preocupa particularmente que en su casa hay menores que quedan expuestas a esta situación.

murio un pescador al caer de un muelle en punta del este, en la madrugada de este lunes
Seguí leyendo

Murió un pescador al caer de un muelle en Punta del Este, en la madrugada de este lunes

El caso

En la madrugada del 20 de junio de 2024, tres delincuentes entraron a la vivienda vestidos como policías al grito de "esto es un allanamiento". Arturo levantó los brazos, pero igualmente fue acribillado. Estaba junto a su pareja y su hija de 6 años; ambas no sufrieron lesiones. La otra hija de 3 años estaba con la abuela. Arturo era vendedor ambulante de bijouterie y perfumes en Paso Molino para mantener a su familia.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"LOS PUGLIA"

Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española
Carlos Andrés Migales Viera

Ya habían intentado matar en agosto al narco uruguayo asesinado en Buenos Aires
AGENDA WEB

El MSP abre agenda de vacuna contra el meningococo para niños de 2 a 5 años
EXVICEPRESIDENTA

Topolansky sobre elecciones en Brasil: "Si hay algún distraído que esto no le genere expectativa, que se baje del planeta"
DEBERÁ DEVOLVER LO QUE PAGÓ A SU ASESOR

Partido Nacional desvinculó al edil Gonzalo Gómez por dos años tras el caso de su asesor condenado

Te puede interesar

Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares
MONTEVIDEO

Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares
Un niño de 6 años está internado con un cuadro de meningitis en una mutualista de Paysandú video
FUERA DE PELIGRO

Un niño de 6 años está internado con un cuadro de meningitis en una mutualista de Paysandú
A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, hay mucha gente que creo que está en el debe, aseguró su hijo video
ANDRÉS DÍAZ RECORDÓ A SU MADRE

A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, "hay mucha gente que creo que está en el debe", aseguró su hijo

Dejá tu comentario