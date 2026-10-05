Intentaron incendiar la casa de la familia de Arturo Espinosa, asesinado en un falso allanamiento en 2024

Al menos cinco personas intentaron prender fuego la casa de los padres de Arturo Espinosa, el joven de 27 años que fue asesinado en junio de 2024 por error en un falso allanamiento. Ocurrió en Cerro Norte.

La información policial señala que los delincuentes arrojaron gasolina sobre la puerta, pero que el fuego pudo ser contenido antes de la propagación. No hubo personas lesionadas.

El hecho es investigado por personal de la Zona Operacional IV y está ante Fiscalía, señalaron desde la familia de Arturo a Subrayado. Además, reclamaron por la falta de patrullaje policial en la zona y aseguraron que se sienten desprotegidos, que no es la primera vez que atacan la casa de la familia -en 2025 dispararon hacia ahí- y que les preocupa particularmente que en su casa hay menores que quedan expuestas a esta situación.

El caso En la madrugada del 20 de junio de 2024, tres delincuentes entraron a la vivienda vestidos como policías al grito de "esto es un allanamiento". Arturo levantó los brazos, pero igualmente fue acribillado. Estaba junto a su pareja y su hija de 6 años; ambas no sufrieron lesiones. La otra hija de 3 años estaba con la abuela. Arturo era vendedor ambulante de bijouterie y perfumes en Paso Molino para mantener a su familia.

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