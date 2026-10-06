Buscan a los autores de un homicidio en el Cerro: la víctima de 36 años fue apuñalada

Investigan el homicidio de un hombre de 36 años en el Cerro de Montevideo.

El cuerpo fue encontrado con puñaladas en Japón y Vigo, en la tarde de este martes. Fue trasladado por un particular hacia el Centro Coordinador del Cerro, donde se constató su muerte.

Buscan a los autores en los pasajes de la zona, bajo jurisdicción de la Seccional 24º. La información de Jefatura de Montevideo señala que tres hombres bajaron de un auto, lo agredieron y se retiraron de la zona.

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El auto que usaron los homicidas fue encontrado en Francia y Egipto.

La investigación está bajo órbita de Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.