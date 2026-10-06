El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas.

A partir de la tarde de este miércoles, se espera que el tiempo desmejore por el litoral oeste con tormentas fuertes y muy fuertes.

Desde la noche, se prevé la formación de tormentas muy fuertes y puntualmente severas. El fenómeno irá desplazándose gradualmente hacia el este durante la jornada del jueves, con afectación en el resto del país.

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Los acumulados más significativos de precipitaciones están previstos entre los 40 y los 80 milímetros, y puntualmente superiores en el norte y este.

En las zonas de tormentas podrían registrarse caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.