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CONFLICTO EN TERMINAL DE CONTENEDORES

Asamblea de trabajadores de TCP aprobó última propuesta del gobierno para firmar nuevo convenio colectivo

El miércoles pasado, la empresa y el sindicato habían aceptado la propuesta de acercamiento del MTSS, que este martes fue aprobada por la asamblea. Se firma este miércoles a las 14 horas.

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La asamblea del sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) aprobó este martes la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para la firma del nuevo convenio colectivo y así dar por superado el conflicto en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

El miércoles pasado, la empresa y el sindicato habían aceptado la propuesta de acercamiento del MTSS, que este martes fue aprobada por la asamblea de trabajadores de TCP. El nuevo convenio colectivo se firmará este miércoles a las 14 horas en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, indicó que tras la aceptación de la propuesta de acercamiento se comenzó a redactar el contenido de lo que será el nuevo convenio colectivo. Mientras la firma no se dé se mantendrá la resolución de servicios mínimos en la terminal de contenedores del puerto.

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La nueva propuesta contempla pasar de 20 a 21 jornales asegurado a partir del 1º de enero de 2027, el pago de una partida extraordinaria de 38.750 pesos (un punto medio entre los 27.500 que proponía la empresa y los 50.000 que pretendía el sindicato), y una retroactividad excepcional como compensación por tareas realizadas por algunos sectores en la terminal de contenedores que no estaban contempladas en el anterior convenio colectivo.

El nuevo convenio tendrá cláusulas para solucionar futuros conflictos.

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