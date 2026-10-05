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MONTEVIDEO

Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares

La rapiña se registró este lunes, en la intersección de Scosería y José Ellauri. Los delincuentes dejaron una camioneta abandonada en la escena.

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Delincuentes rapiñaron a una persona y le robaron 11 mil dólares en Pocitos.

El hecho ocurrió en Scosería y José Ellauri. Por allí caminaba la víctima cuando los rapiñeros, que circulaban en dos autos, bajaron, cometieron el robo, le pegaron un culatazo, y huyeron en uno de los vehículos, mientras que el otro quedó en la escena.

En desarrollo.

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