Delincuentes rapiñaron a una persona y le robaron 11 mil dólares en Pocitos.
Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares
La rapiña se registró este lunes, en la intersección de Scosería y José Ellauri. Los delincuentes dejaron una camioneta abandonada en la escena.
El hecho ocurrió en Scosería y José Ellauri. Por allí caminaba la víctima cuando los rapiñeros, que circulaban en dos autos, bajaron, cometieron el robo, le pegaron un culatazo, y huyeron en uno de los vehículos, mientras que el otro quedó en la escena.
En desarrollo.
Seguí leyendo
Delincuentes rompieron puertas y rejas de un comercio en Salto y robaron mercadería
Temas de la nota
Lo más visto
"LOS PUGLIA"
Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española
EXVICEPRESIDENTA
Topolansky sobre elecciones en Brasil: "Si hay algún distraído que esto no le genere expectativa, que se baje del planeta"
Carlos Andrés Migales Viera
Ya habían intentado matar en agosto al narco uruguayo asesinado en Buenos Aires
INVESTIGAN MUERTE DUDOSA
Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete
AGENDA WEB
Dejá tu comentario