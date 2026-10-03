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en toledo

Encontraron muerto en zona boscosa a un hombre de 50 años con varios impactos de bala

En el lugar no hay cámaras que aporten a la invesitgación ni tampoco testigo que hayan visto o escuchado algo.

toledo

El homicidio ocurrió en la tarde de este viernes en Toledo, Canelones. La policía fue alertada de que en la alle la capilla cerca del Arroyo Carrasco había una persona tirada.

Personal policial de Canelones fue hasta al lugar y al llegar se encontraron con el cuerpo de un hombre en una zona muy boscosa. El cuerpo, de acuerdo a lo que indicaron fuentes del caso a Subrayado, presentaba entre cuatro y cinco impactos de bala. La víctima fue identificada como un hombre de 50 años poseedor de antecedentes penales, de acuerdo a lo que informó la jefatura de policía canaria.

Ahora el Departamento de homicidios de ese departamento intenta esclarecer el crimen. En el lugar no hay cámaras que aporten a la invesitgación ni tampoco testigo que hayan visto o escuchado algo, según agregaron las fuentes consultadas por Subrayado.

Foto: Subrayado.
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Un hombre de 50 años con antecedentes penales fue asesinado en Toledo

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