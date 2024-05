"Seguro nos mintió en varias cosas", dijo el abogado Juan Raúl Williman sobre Romina Celeste

Romina Celeste, que instó a Díaz a presentar esa denuncia falsa, fue imputada por los mismos delitos pero en su caso la investigación sigue abierta por la fiscal Sandra Fleitas, que busca más elementos para llevarla a juicio y además, según dijo, intenta llegar a quien puede estar detrás de la maniobra para acusar al precandidato del FA de un delito que no cometió.

Consultado en el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre cómo afecta esto al caso Penadés, donde Romina Celeste fue la primera víctima que lo denunció, representada justamente por el Consultorio Jurídico de la Udelar, Williman recordó que desde el comienzo fue cuestionada como víctima, extremo que ahora se agrava, reconoció.

Sin embardo recordó que luego de la denuncia original de Romina Celeste se sumaron más víctimas que denunciaron al exsenador del Partido Nacional.

Penadés finalmente fue imputado y enviado a prisión por una veintena de delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Las mentiras de Romina Celeste y las personas que pueden estar detrás de la denuncia falsa

Consultado específicamente si Romina Celeste le mintió a los abogados del Consultorio Jurídico de la Udelar, Williman respondió: “Seguro nos mintió en varias cosas. En algunas cuestiones que nosotros hemos planteado seguro que nos mintió y en este caso puntual también”.

Acerca de la posibilidad de que Romina Celeste recibiera algún tipo de capacitación por parte de terceros para presentar una denuncia falsa, para mentir ante el sistema de Justicia, y para inducir a Paula Díaz a hacer lo mismo, algo que sostiene el abogado de Orsi, el ex Fiscal de Corte Jorge Díaz, Williman coincidió.

“Romina es una persona muy vulnerable, y así como también la ven muy vehemente, también es muy vulnerable y muy manipulable”, dijo Williman.

“No me parece descabellado para nada lo que dice el doctor Díaz en cuanto a toda esta realidad, todo este análisis sobre cómo tratar (…) aunque terminó siendo ejecutado de muy mala manera y a todas luces ya se veía que la versión era bastante inverosímil”, dijo sobre la denuncia contra Orsi.

“Pero más allá de eso la información que aparecía en los audios parecía aportada por alguien con mayor conocimiento del que ella misma trae. Lo que dijo (Díaz) y estoy de acuerdo, es que el pasaje por el sistema no te trae esa información, no te explica. Ningún pasaje por el sistema de administración de Justicia te explica cómo hacer para simular un delito de la mejor manera o cómo mentir de la mejor manera, eso no sucede en el sistema, eso es algo que ya trae la persona, y ninguna de las dos personas que simulan (Romina y Paula Díaz) parecen tener esa formación”, aseguró Williman, en referencia a que efectivamente pudieron recibir asesoramiento o algún tipo de capacitación u orientación de terceros.

Conocida la trama urdida por Romina Celeste y Paula Díaz para presentar la denuncia falsa contra Orsi, el Consultorio Jurídico de la Udelar decidió dejar de representar a Romina Celeste en el caso Penadés.

La entrevista a Penadés

William se refirió a la autorización judicial que recibió Penadés para dar entrevistas a medios de comunicación.