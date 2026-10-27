Orsi descartó cambios en seguridad: "Seguimos con el plan y corrigiendo, hay que dejar trabajar a la gente, que trabaja bien"

Presidente Orsi en rueda de prensa este martes, en la presentación de obras del shopping de Sayago.

El presidente Orsi descartó este martes hacer cambios en la política de seguridad y respaldó al ministro del Interior Carlos Negro.

Así respondió cuando fue consultado en rueda de prensa sobre las críticas de la oposición a las cifras de homicidios y el reclamo de renuncia al ministro.

Sobre si piensa hacer algún cambio, Orsi respondió: “No, no. Hay un plan, seguimos con el plan y corrigiendo, hay que dejar trabajar a la gente, que trabajan bien”.

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Y acerca de si respalda al ministro Negro, agregó: “Por supuesto, 100 por ciento”.

Días atrás el Ministerio del Interior publicó las cifras de delitos del tercer trimestre del año, con el acumulado de los nueve meses que van de enero a setiembre.

Esas cifras marcan un aumento de 13,5% en los homicidios, y una caída de las rapiñas, los hurtos y el robo de vehículos.

Blancos y colorados volvieron a cuestionar la gestión del ministro Carlos Negro y apuntaron a que el nuevo plan de seguridad, presentado a comienzos de este año, lleva nueves meses de aplicación con malos resultados.

Novedades sobre la reforma del transporte metropolitano

El presidente Orsi fue consultado sobre las inversiones que recibe el país y aseguró que hay algunos proyectos que esperan vayan más rápido, como el que reformará el transporte público metropolitano.

“Hay algunos proyectos y procesos que a mi me gustaría que fueran un poco más rápido, por ejemplo el de transporte metropolitano, que esta semana lo vamos a terminar de ajustar”, adelantó el mandatario.

Este proyecto se propone reformar el traslado de pasajeros entre Montevideo y Canelones, con troncales de uso exclusivo para ómnibus especiales desde Ciudad Vieja en varias direcciones.

La obra implica una nueva terminal e intercambiador subterránea en la zona de Tres Cruces.

Lula, el Mercosur y Milei

Orsi también fue consultado en la rueda de prensa sobre el triunfo de Lula Da Silva en Brasil, el futuro del Mercosur y la relación con el presidente de Argentina Javier Milei.

Acerca de la posibilidad de que Orsi sea una especia de mediador entre Lula y Milei, e intente acercar las partes, el presidente respondió: “No aspiro a tanto, las instituciones que ya están creadas a nivel del Mercosur se encargan de eso”.

“Los últimos años que me ha tocado compartir con los dos presidentes vecinos, todo lo que se ha planteado a nivel del Mercosur, todos los proyectos y las proyecciones, las han cumplido, las hemos cumplido todos. Y si alguien pensaba, o algunos podíamos imaginar incluso que iba a haber quiebres o rupturas en la relación, por ejemplo con la Unión Europea, no pasó, o sea que cuando los intereses, son los intereses de verdad, intereses económicos, ahí operan factores que van más allá de la exposición pública”.

Sobre la relación con Lula y el futuro de los proyectos entre Uruguay y Brasil, Orsi dijo que “lo más importante es proyectar el Mercosur”, y habló de nuevos acuerdos con India, Canadá y Emiratos Árabes.

“Por el peso que tiene Brasil me parece que tiene un rol para cumplir, y lo va a seguir teniendo, pasen los gobiernos que sean, es casi un continente. Hay fuerzas que operan en Brasil que vienen de larga data, Itamaraty es una, la Cancillería brasileña tiene vida propia. Y después tenés todo el empresariado brasileño, no solo el industrial de San Pablo que es potente y que tiene más PBI que toda la Argentina, por poner un ejemplo, si no todo lo que es el Brasil productivo. Creo que al final de cuenta, por supuesto que hay orientaciones políticas, cuando refiere a la relación con el mundo y la economía y los intereses de quienes generan riqueza en un país como Brasil, creo que terminan prevaleciendo”, agregó.

Shopping de Sayago

El presidente Orsi recorrió este martes de las obras del nuevo shopping de Sayago (Aventura Shopping), que según su propietario Edgardo Novick, se inaugura el 19 de noviembre.

El empresario destacó que se construyeron más de 100.000 metros cuadraos y que en el shopping trabajarán 2.000 jóvenes del barrio y su zona de influencia.