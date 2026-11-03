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PARTIDO NACIONAL

Delgado aseguró que proyecto de jubilación anticipada no beneficiará a los más humildes y generará más informalismo

El presidente del Directorio del Partido Nacional se pronunció sobre la iniciativa del gobierno de Orsi. Los legisladores de la Coalición Republicana se reunirán con técnicos y luego tomarán una posición del tema.

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El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró este martes que el proyecto de ley de causal jubilatoria anticipada a los 60 años que promueve el Poder Ejecutivo no beneficiará a los más humildes y generará más informalismo.

Delgado defendió la reforma previsional impulsada durante el gobierno de Lacalle Pou, la que calificó de "necesaria e imprescindible para darle sustentabilidad al sistema" y que la ley 20.130 fue ratificada por la voluntad popular en 2024.

"La ley de reforma de la reforma", dijo Delgado sobre el proyecto de ley que impulsa el gobierno de Yamandú Orsi. "Este gobierno está impulsando sobre eso una reforma que en algunos casos los títulos no coinciden con los efectos. Yo no creo que beneficie a los más humildes, es más creo que va a generar más informalismo", aseguró.

Este martes, el directorio recibió un informe y una presentación de Rodolfo Saldain, presidente de la comisión de expertos que estuvo al frente de la reforma aprobada en el gobierno anterior, para luego estudiar el tema.

Delgado indicó que una vez que se dé el ingreso formal del proyecto de ley al Parlamento, se instalará una comisión especial y el jueves habrá una instancia de todos los partidos de la Coalición Republicana con técnicos que informarán sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo. Tras eso, el Partido Nacional y los demás partidos que impulsaron la reforma anterior y defendieron la ley en 2024 tomarán una decisión política sobre el tema.

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