Segundo día de búsqueda de un pescador desaparecido en Cabo Polonio

La Armada retomó este martes, con las primeras luces del día, la búsqueda del hombre de 58 años que desapareció el lunes en la zona de Cabo Polonio , luego de que su embarcación fuera encontrada dada vuelta. El operativo se hace por mar y aire, mientras que la franja costera continúa siendo monitoreada.

Una aeronave de la Aviación Naval despegó rumbo a la zona para hacer la búsqueda aérea. En paralelo, Prefectura de La Paloma opera con embarcaciones neumáticas y se sumó una moto acuática proveniente de Punta del Diablo. También participa el buque ROU 53 de la Armada.

El vocero de la Armada, Alejandro Pérez, informó que el hombre realizaba actividades recreativas cuando desapareció. Subrayado informó este lunes que se trata de Oscar Calimares, pescador artesanal, oriundo de Cabo Polonio, donde él y su familia han vivido históricamente de la pesca.

Seguí leyendo Detienen a tres integrantes de los Suárez de Villa Española, uno de ellos adolescente requerido por homicidio

La embarcación es una lancha deportiva regularizada, con permisos para ser utilizada como embarcación de pesca artesanal. Vecinos dijeron a Subrayado que lo vieron el lunes temprano bajar la lancha y dirigirse hacia las islas ubicadas frente a Cabo Polonio. Pasado el mediodía, uno de los guardavidas observó la embarcación dada vuelta.

Pescadores de la zona colaboran con la búsqueda. La lancha naufragada fue traída a tierra por dos embarcaciones de pesca artesanal, que la remolcaron. En el interior no fue encontrado el celular de Calimares, que solía transportar dentro de un táper.