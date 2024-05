Secretario de Unasev cuestionó la ciclovía de la rambla: "No me convence lo práctico de esta historia"

Alfaro planteó la dificultad, por ejemplo, de quienes tengan que descender de un vehículo en silla de ruedas, cuando del lado izquierdo tienen el tránsito de vehicular, ahora solo en dos carriles, y por la derecha las bicicletas. “La verdad, no me convence lo práctico de esta historia”, aseguró.

El jerarca afirmó que la IMM no consultó a la Unasev. “Por supuesto que no, no tengo aspiraciones, posiblemente deseos de tener alguna relación un poco más fluida”, indicó.