MARCELO METEDIERA

Presidente de Unasev dijo que proyecto de bajar las multas debe considerar "al que hace bien las cosas en el tránsito"

Marcelo Metediera aseguró que está de acuerdo con analizar la propuesta de la oposición "pero que esté asociado a un producto que cambie la cultura en la conducción del tránsito y que bajen los siniestros".

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, cuestionó el proyecto de ley de los diputados Sebastián Andújar del Partido Nacional, Conrado Rodríguez del Partido Colorado y Álvaro Perrone de Cabildo Abierto para bajar hasta un 50% el valor de las multas de tránsito por exceso de velocidad.

Metediera indicó que el año pasado cuando se presentó el permiso nacional de conducir por puntos había considerado la propuesta de bajar los valores de las multas o de los seguros, como "una buena política para instrumentar y considerar a las personas que hacen bien las cosas en el tránsito".

"Estamos de acuerdo en analizar los valores de las multas a la baja (...) pero que esté asociado a un producto que cambie la cultura en la conducción del tránsito y que bajen los siniestros; no bajarlos lisa y llanamente, porque si no se va a estar premiando al que hace bien las cosas en el tránsito pero también al que hace las cosas mal", afirmó.

Metediera recordó que en 2023 las multas por exceso de velocidad tuvieron una reducción de 10 a 5 unidades reajustables.

