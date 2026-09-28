El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathías Cormann, está en Uruguay. Este lunes fue recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi.
Secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo está en Uruguay y se reunió con Orsi
“Representa una oportunidad para profundizar la cooperación internacional, intercambiar experiencias y avanzar en una agenda compartida", dijo Orsi.
Durante su visita, el objetivo es intercambiar sobre inteligencia artificial e innovación. Si bien Uruguay no es miembro pleno de la OCDE, responde a los lineamientos y recomendaciones que ha realizado el organismo en los últimos años.
Este martes hay un Consejo de Ministros para ampliar el recibimiento de Cormann.
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“Representa una oportunidad para profundizar la cooperación internacional, intercambiar experiencias y avanzar en una agenda compartida de innovación, productividad y desarrollo”, señala un comunicado de Presidencia al respecto.
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