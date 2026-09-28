Secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo está en Uruguay y se reunió con Orsi

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathías Cormann, está en Uruguay. Este lunes fue recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Durante su visita, el objetivo es intercambiar sobre inteligencia artificial e innovación. Si bien Uruguay no es miembro pleno de la OCDE, responde a los lineamientos y recomendaciones que ha realizado el organismo en los últimos años.

Este martes hay un Consejo de Ministros para ampliar el recibimiento de Cormann.

“Representa una oportunidad para profundizar la cooperación internacional, intercambiar experiencias y avanzar en una agenda compartida de innovación, productividad y desarrollo”, señala un comunicado de Presidencia al respecto.

Temas de la nota Orsi