"No hablé de Cuba", dijo Orsi ante críticas por su discurso en la ONU y la mención al "sufrimiento" que provoca el bloqueo

El presidente Orsi volvió este sábado de su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU y en conferencia de prensa fue consultado sobre las críticas que surgieron desde el Partido Nacional, más precisamente de Álvaro Delgado, por su comentario sobre el bloqueo económico a Cuba por parte de Estados Unidos, y la ausencia de referencias al régimen político que gobierna la isla del Caribe.

“Yo en realidad no hablé mucho de Cuba. No hablé de Cuba. Del único gobierno, del único sistema político que hablé, con elogios, por una razón muy particular, los 250 años de la declaración de independencia de los Estados Unidos, donde ahí la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida, de la libertad y de la felicidad como bandera, y que nosotros nos sentíamos herederos de ello. Del único régimen o sistema político del que hablé y hablé bien”, respondió Orsi este sábado de tarde.

Y agregó: “Hice referencia a señales que no son tan buenas, como las del terrorismo, las guerras, la desigualdad extrema, los bloqueos económicos férreos, como el ejemplo de Cuba, pero no hablé del régimen cubano. Sí hablé también del dolor que causan las tiranías, y bueno, yo creo que los ciudadanos nos entienden, que cuando uno se refiere a las tiranías, estamos tomando una opción”.

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“Yo no suelo meterme en describir y analizar qué tal funciona un gobierno y qué tal funciona otro. Siempre dijo, la libertad primero que nada. La palabra liberad la debo haber dicho 15 veces. A veces no hay que ser tan explícitos, este gobierno me gusta, este otro no me gusta. Dije también que esto no era una cosa entre buenos y malos, y que algunos que son buenos hoy se transforman en malos mañana y al revés. A buen entendedor pocas palabras”, concluyó el presidente.

En su discurso ante la ONU, Orsi dijo: "No podemos ser indiferentes ante el dolor que implica un estado de guerra interminable; el miedo y el dolor que genera el crimen organizado; la amenaza permanente del terrorismo; la represión que surge de la tiranía o el sufrimiento que provoca el férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano”.

Álvaro Delgado lo cuestionó con un mensaje en X:

Hace pocos días el Presidente @OrsiYamandu nos convocó para conversar sobre la posición de Uruguay ante la ONU. Le planteamos hablar claro sobre democracia y elecciones libres en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Ayer Nicaragua y Venezuela no aparecieron, y de Cuba eligió hablar del… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) September 25, 2026

Al inicio de la conferencia de prensa de este sábado, el presidente Orsi hizo un repaso de las reuniones mantenidas en Nueva York. Destacó que todos en la ONU miraban con expectativa la reunión cumbre que había esos días entre el presidente Donald Trump y su par de China Xi Jinping.