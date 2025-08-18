RECIBÍ EL NEWSLETTER
FRENTE AMPLIO

Secretariado del FA recibió a Lubetkin; "Uruguay volvió a tener una política exterior clara", destacó Pereira

El presidente de la fuerza política refirió a los desafíos de la política exterior y la incidencia que tiene que tener sobre la calidad de vida de los uruguayos.



El canciller Mario Lubetkin concurrió este lunes al Secretariado del Frente Amplio para informar a la fuerza política sobre los lineamientos de la gestión del gobierno de Yamandú Orsi en materia de política exterior.

"La idea del Frente Amplio es que su militancia, su dirección, esté informada de los pasos que va dando el gobierno y la política exterior de un país es lo suficientemente importante como para que esté en la agenda permanente", destacó Fernando Pereira tras el encuentro.

Pereira refirió a los desafíos de la política exterior y la incidencia que tiene que tener sobre la calidad de vida de los uruguayos en relación a las exportaciones y a los acuerdos comerciales que pueda alcanzar el gobierno.

 
"Hoy, vimos una posición, como hemos visto en todo este período de gobierno, de que el Uruguay volvió a tener una política exterior clara", afirmó y mencionó el fortalecimiento del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y avanzar en el acuerdo con la Unión Europea.



