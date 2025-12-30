Sebastián Sosa fue absuelto por la Justicia argentina en la causa de abuso sexual: el mensaje del jugador

La Justicia argentina absolvió a Sebastián Sosa en la causa en la que había sido imputado por una participación secundaria en un caso de abuso sexual denunciado en Tucumán a comienzos de marzo de 2025. El fallo desvinculó al futbolista del hecho investigado y puso fin a su situación judicial en el expediente.

Tras conocerse la resolución, el abogado de Sosa, Jorge Barrera, señaló que la sentencia fue “contundente” y resaltó su solidez. En un tuit, escribió: “El fallo judicial en el caso de Sebastian Sosa ha sido contundente y de una solidez jurisprudencial y doctrinaria digna de ser material de lectura para todos los operadores del derecho penal y de la sociedad. La perspectiva de género que es indispensable en el análisis de estos asuntos , no deroga ni exime las garantías individuales , el principio de igualdad ante la ley y los principios de un Estado democrático de Derecho. Gracias a Sebastian Sosa por la confianza profesional y al gran Ernesto Baaclini por haber armado un gran equipo de trabajo”.

Sosa compartió la publicación de Barrera en X y agregó un mensaje: "Gracias a Dios se hizo justicia!!!".

El fallo judicial en el caso de Sebastian Sosa ha sido contundente y de una solidez jurisprudencial y doctrinaria digna de ser material de lectura para todos los operadores del derecho penal y de la sociedad. La perspectiva de género que es indispensable en el análisis de estos… pic.twitter.com/vjoa5J2OwA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sebauruguayo1/status/2006007837982613845&partner=&hide_thread=false Gracias a Dios se hizo justicia !!! https://t.co/GGO3QYLkza — Sebastian Sosa (@sebauruguayo1) December 30, 2025

Sosa había sido imputado e investigado por una participación secundaria en una denuncia por abuso sexual presentada por una joven de 24 años, que involucró también a otros tres futbolistas de Vélez Sarsfield. En ese caso, la Justicia argentina dispuso que los otros jugadores imputados aguardaran el juicio bajo arresto domiciliario.

La denuncia fue presentada ante la Policía de Tucumán por la joven junto a su abogada, Patricia Neme. Según consta en el expediente, la denunciante relató que tras el partido entre Vélez y Atlético Tucumán, el 2 de marzo, mantuvo contacto con Sosa a través de Instagram, quien la invitó al hotel donde se alojaba el plantel. La joven indicó que llegó al hotel en la madrugada del 3 de marzo y que en la habitación se encontraban también otros futbolistas, con quienes consumió bebidas alcohólicas.

De acuerdo al relato, luego comenzó a sentirse mal y se recostó en una de las camas, momento en el que afirmó que ocurrió el abuso sin su consentimiento. Tras retirarse del lugar, la denuncia fue derivada a la Unidad Fiscal de Abuso Contra la Integridad Sexual 1, que dispuso pericias médicas, la incautación de prendas y el relevamiento de cámaras de seguridad del hotel.

Tras el inicio de la investigación fiscal, Vélez Sarsfield resolvió cesar los contratos de todos los futbolistas involucrados en la causa. Con la absolución de Sebastián Sosa, su situación judicial quedó cerrada en este proceso.