Sebastián Marset se declaró no culpable de los cargos que lo acusa Estados Unidos y va a juicio. Foto: TV oficial de Bolivia.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se declaró "no culpable" en una nueva audiencia que se realizó el miércoles en el estado de Virginia, Estados Unidos.

La Justicia norteamericana lo acusa de narcotráfico y lavado de dinero, delitos a los que le sumó conspiración narcoterrorista y conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.

En total, son cuatro cargos de los que Marset decidió declararse no culpable. En la audiencia, a su vez, se fijó el inicio del juicio que comenzará el 11 de enero del 2027.

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El juicio será con un jurado (ciudadanos comunes en el sistema norteamericano), quienes terminarán decidiendo si Marset es o no culpable de los delitos que presentó la Fiscalía.

Marset fue capturado en Bolivia meses atrás, después de estar prófugo de la Justicia desde fines de 2021, cuando escapó de Dubai tras pedir y obtener un pasaporte uruguayo, lo que derivó en una crisis política que terminó con la renuncia del entonces ministro del Interior Luis Alberto Heber y el canciller Francisco Bustillo.

Desde entonces permanecía escondido y en varios videos apareció con amenazas a las autoridades de Paraguay y Bolivia, que lo buscaban para llevarlo ante la Justicia local por narcotráfico y lavado de dinero.