Estados Unidos acusa a Marset de "conspiración narcoterrorista"; su hermana pidió ser tratada como "una presa más"

Estados Unidos amplía la acusación contra Sebastián Marset y ahora se le intentan atribuir nuevos delitos.

Esto ocurre luego de que las negociaciones entre ambas partes para llegar a un acuerdo de culpabilidad fracasaran. Este viernes, Subrayado informó que Marset modificó su estrategia. Denunció a la DEA por extorsión y se separó de todo su equipo legal en ese país.

El narco uruguayo, detenido en una operación especial de fuerzas norteamericanas en Bolivia, remitió una carta donde relató presuntas irregularidades en el proceso.

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Señaló que agentes federales intentaron extorsionarlo para obtener las claves de una billetera virtual que guarda millones de dólares en criptomonedas.

En ese documento se proclamó inocente y afirmó haber sido interrogado sin contar con representación legal.

Ahora, Estados Unidos incluye los cargos de conspiración narcoterrorista. Además, acusa a Marset de diversos hechos violentos, entre ellos, amenazas a autoridades uruguayas y asesinatos de presuntos exsocios de la organización criminal.

Lo señalan como el líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), una organización dedicada principalmente al tráfico de cocaína desde Perú, Bolivia y Colombia hacia Europa.

Según supo Subrayado, la defensa de Marset argumentará que Estados Unidos carece de jurisdicción para juzgarlo, ya que ninguna de las conductas que se le atribuyen habría ocurrido en territorio estadounidense.

La próxima audiencia está programada para el martes 7 de julio.

TATIANA MARSET

La hermana de Marset, Tatiana Marset, pidió durante una audiencia virtual que la traten como "una presa más" y aseguró que no busca recibir un trato preferencial por su apellido.

La mujer, que permanece recluida en una cárcel de Bolivia, dijo que quiere "saquen de lado que es Marset. Sí, soy su hermana, nada más que eso. Prácticamente terminé acá por algo que no hice y me están tratando como una criminal. No soy una criminal, soy una presa más", dijo según se desprende de un fragmento de la audiencia difundido por el medio boliviano El Deber.

Hace pocas semanas, la Justicia de Bolivia negó la solicitud de libertad presentada por Tatiana Marset. La mujer es investigada por delitos vinculados al tráfico de armas, portación y tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros.