Imputaron con prisión al taxista acusado de homicidio que tenía un arsenal en su casa: así fue el paso a paso de la investigación

Un hombre de 38 años con 11 antecedentes penales fue asesinado a tiros el martes de mañana en la avenida Jacobo Varela y Rafael Eguren, en Pérez Castellanos. En menos de 48 horas, la Policía identificó, detuvo al presunto autor del crimen —un taxista de 43 años con un antecedente de 2010 por rapiña— y le incautó un arsenal.

En un allanamiento en su vivienda , este miércoles la Policía halló un fusil AK-47, tres pistolas Glock, una granada, cientos de municiones y otros elementos que ahora son objeto de una nueva investigación.

El crimen ocurrió a las 7:40 del martes. Según la investigación, el agresor se bajó de un taxi y le disparó cuatro veces a la víctima, que se encontraba en la esquina. Herido de gravedad, el hombre alcanzó a cruzar la avenida antes de desplomarse sobre el cantero central.

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El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos comenzó a reconstruir los movimientos del atacante. Las cámaras de videovigilancia fueron claves: permitieron determinar el recorrido del taxi, identificar al conductor y detenerlo pocas horas después, sobre las cinco de la tarde del mismo día.

Alto poder de fuego

Mientras el sospechoso quedaba a disposición de la Justicia, los investigadores continuaron reuniendo pruebas y eso los llevó hasta la casa del taxista, ubicada en el Pasaje 320 y Aparicio Saravia, en Unidad Misiones, cerca del Borro.

Lo que encontraron allí sorprendió.

En una mesa de luz había una pistola Glock. En un ropero encontraron un fusil de asalto AK-47, otras dos pistolas, cargadores extensibles, cargadores para arma larga, cajas con municiones y una granada. El hallazgo obligó a detener momentáneamente el allanamiento para que la Brigada de Explosivos del Ejército retirara el artefacto, que fue trasladado para ser analizado.

El procedimiento terminó con la incautación de tres pistolas Glock —una de ellas con la numeración limada—, un fusil de asalto, una granada, tres cargadores extensibles con capacidad para 30 municiones, dos cargadores de arma larga, 120 municiones, un celular, un DVR del sistema de videovigilancia de la vivienda y dinero. La Policía Científica perició las armas en el lugar.

Con las nuevas evidencias a la vista, la Fiscalía amplió la investigación y este miércoles el taxista terminó en prisión preventiva. Fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, porte de arma de fuego en espacios públicos y tráfico interno de armas, municiones y explosivos en la modalidad de depósito. La Justicia dispuso la medida por 180 días mientras continúa la investigación de la Fiscalía para llegar a la sentencia definitiva.

Ahora, además de esclarecer el homicidio, la Policía abrió una nueva investigación para determinar el origen del arsenal encontrado en la vivienda y establecer, entre otras cosas, si las armas fueron utilizadas en otros delitos o si formaban parte de una red de tráfico ilegal.