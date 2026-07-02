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Investigan cómo ocurrió

Se encuentra grave pero estable la niña de 3 años baleada en Piedras Blancas: investigan si el disparo fue accidental

La niña fue llevada por familiares a la policlínica de Capitán Tula y luego derivada al Hospital Pereira Rossell. La Policía maneja como principal hipótesis un disparo accidental.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Las circunstancias en las que la niña resultó herida generaron versiones encontradas entre sus familiares. En un primer momento, la madre declaró que iba hacia a la casa de sus suegros, en la calle Helvecia, cuando un delincuente intentó robarle y efectuó un disparo que hirió a la menor.

Sin embargo, otros familiares indicaron en la policlínica que dos personas se encontraban manipulando un arma dentro de la vivienda de la calle Helvecia y que el disparo ocurrió de forma accidental. Esa es, por el momento, la hipótesis más firme que manejan los investigadores.

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas.
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Una niña de 3 años fue herida de bala en el cuello y se encuentra internada grave

Policías de la zona operacional III concurrieron a la casa y, con autorización de una mujer, ingresaron al lugar. Allí encontraron sobre la mesa del comedor un posible impacto de bala, un proyectil deformado en el suelo y presuntas salpicaduras de sangre.

Durante la tarde noche del miércoles se registraron disturbios entre allegados de la niña en la policlínica. Los familiares señalaban a un hombre de 27 años como quien habría efectuado el disparo. Esa persona fue trasladada como indagada a la base de investigaciones de zona III.

La Policía trabaja por estas horas para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer responsabilidades.

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