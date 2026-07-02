Se encuentra grave pero estable la niña de 3 años baleada en Piedras Blancas: investigan si el disparo fue accidental

Una niña de 3 años recibió un disparo en el cuello y sobre las 19:30 del miércoles fue trasladada por familiares a la policlínica de Capitán Tula , en Piedras Blancas. Enseguida fue derivada al Hospital Pereira Rossell, donde ingresó a cuidados intensivos. Según supo Subrayado en la mañana de este jueves, permanece internada en estado grave pero estable.

Las circunstancias en las que la niña resultó herida generaron versiones encontradas entre sus familiares. En un primer momento, la madre declaró que iba hacia a la casa de sus suegros, en la calle Helvecia, cuando un delincuente intentó robarle y efectuó un disparo que hirió a la menor.

Sin embargo, otros familiares indicaron en la policlínica que dos personas se encontraban manipulando un arma dentro de la vivienda de la calle Helvecia y que el disparo ocurrió de forma accidental. Esa es, por el momento, la hipótesis más firme que manejan los investigadores.

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Policías de la zona operacional III concurrieron a la casa y, con autorización de una mujer, ingresaron al lugar. Allí encontraron sobre la mesa del comedor un posible impacto de bala, un proyectil deformado en el suelo y presuntas salpicaduras de sangre.

Durante la tarde noche del miércoles se registraron disturbios entre allegados de la niña en la policlínica. Los familiares señalaban a un hombre de 27 años como quien habría efectuado el disparo. Esa persona fue trasladada como indagada a la base de investigaciones de zona III.

La Policía trabaja por estas horas para determinar cómo ocurrió el episodio y establecer responsabilidades.