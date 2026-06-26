Sebastián Marset cambió de abogados en Estados Unidos y denuncia presiones de la DEA

Sebastián Marset cambia de abogados y denuncia presiones de la DEA. El narcotraficante uruguayo, que se declaró inocente, asegura que fue interrogado sin representación legal y acusa a agentes de extorsionarlo.

A menos de una semana de enfrentar una nueva audiencia judicial en Estados Unidos, Marset envió una carta a la Justicia en la que denuncia presuntas violaciones a sus derechos, cuestiona las acciones de los agentes de la DEA y comunica su decisión de cambiar de representación legal.

En el documento, redactado en inglés, Marset asegura haber sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales desde su detención.

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En el texto, al que accedió Subrayado, explica que al arribar a Estados Unidos no se le permitió acceder a un abogado en una declaración. Dice que en esa instancia fue amenazado con no volver a ver a sus hijos y se le advirtió que permanecería en prisión de por vida si decidía no cooperar con la investigación.

El narco acusa a los agentes de la DEA de manipular sus declaraciones y extorsionarlo para obtener acceso a sus claves personales.

En la misma carta expresa críticas hacia su defensa actual. Indica que sus abogados han rechazado reportar los incidentes mencionados. Según Marset, se lo ha presionado constantemente para que acepte un acuerdo de culpabilidad.

También informó que su familia presentó una denuncia contra sus abogados y reveló que busca ser representado por un nuevo equipo legal. Sin embargo, comenta allí que las autoridades le han impedido reunirse con estos nuevos defensores.

El uruguayo argumenta que Estados Unidos carece de jurisdicción para juzgarlo, porque ninguna de las conductas que se le atribuyen ocurrieron en territorio estadounidense.

Sebastián Marset se declara inocente y pide poder contar con una representación legal adecuada y participar en un proceso judicial justo.