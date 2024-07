Sebastián Da Silva sobre Valeria Ripoll: "Capaz que alguien que no esté de acuerdo va y vota a Ojeda, a Manini o a Mieres"

“Acá no tuvo demasiado suceso, la lista de ella obtuvo 5.000 votos, creo que tiene mucha capacidad, cuando Valeria vino al Partido la recibimos de brazos abiertos”, dijo Da Silva, y apuntó: “El Partido Nacional es un partido pasional, no en vano le ponemos Leandro y Aparicio a nuestros hijos, capaz que Valeria tiene que saber que Masoller para nosotros es muy importante y con eso encontrarle la vuelta para enamorarnos”.

“Quien saca el 70 y pico por ciento del partido tiene la legitimidad de tomar esa decisión. Todos sabemos que el Partido Nacional no tiene dueño, no tiene patrón. Álvaro milita desde los 16 años, tiene que saber que para ganarle al Frente Amplio tenemos que estar todos entusiasmados y unidos”, señaló Da Silva, senador de la lista 40.

El legislador insistió en que Ripoll puede confrontar a Cosse: “Vamos a ver cómo funciona. Sí imagino que Valeria, para hacerle una marcación espejo a Carolina Cosse, lo va a hacer bien”.

Acerca de la reacción que pueden tener los militantes o votantes del Partido Nacional ante la presencia de Ripoll en la fórmula blanca, Da Silva respondió: “Capaz que ayuda a que el Partido Nacional no tenga tanta preponderancia, y eso es bueno. Con la designación de Valeria Ripoll la coalición no perdió un voto, capaz que alguien que no esté de acuerdo, algún blanco que no esté de acuerdo va y vota a (Andrés) Ojeda, a (Guido) Manini o a Pablo Mieres, que es en definitiva lo que nos importa. No hay que olvidarse que estamos ante el peor Frente Amplio de la historia, entonces tenemos que estar todos juntos”.

Ojeda fue electo candidato único del Partido Colorado a la Presidencia y aún debe anunciar a su compañero de fórmula. A su vez, Manini es el candidato de Cabildo Abierto y Mieres el candidato del Partido Independiente. En estos dos partidos de la coalición de gobierno no hubo competencia interna.

Acerca de Ojeda, Da Silva dijo que lo ve “muy bien”. “La verdad que sí, es hijo de su tiempo, comunica muy bien, ojalá nos saque de la zona de confort a nosotros con mejores propuestas”.