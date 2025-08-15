RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Para Cosse hubo "daño" a la democracia en cruce entre Viera y Da Silva, pero "no es irreparable"

"Estamos hablando de la sociedad del cuidado, estamos hablando de fortalecer la democracia, y para fortalecer la democracia hay que ser consecuente en todos los ámbitos", dijo la vicepresidenta.

La vicepresidenta Carolina Cosse consideró que hubo "daño" a la democracia en el cruce entre los senadores Nicolás Viera(Frente Amplio) y Sebastián da Silva (Partido Nacional) durante la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti, pero que "no es un daño irreparable". Llamó a dirimir las diferencias "con respeto".

"Estamos hablando de la sociedad del cuidado, estamos hablando de fortalecer la democracia, y para fortalecer la democracia hay que ser consecuente en todos los ámbitos. Uno fortalece la democracia según como habla con el vecino, con el compañero de trabajo, con el jefe, con gente que no conoce sobre cualquier tema, y sobre todo se fortalece la democracia en los ámbitos oficiales, como este, en el Senado, en la Cámara de Representantes, en este palacio de las leyes del Uruguay, con respeto por la diferencia. Acá el diálogo y el entendimiento, no tienen que querer decir estar de acuerdo en todo", dijo la vicepresidenta.

Cosse comparó con los intercambios que se dan a nivel de redes sociales, pero consideró que el Parlamento no es ámbito para los mismos términos. "Yo entiendo que en las redes hay mucha gente, incluso políticos que se expresan quizás con un poquito más que lo que podríamos llamar pasión, o que derrapan, que atraviesan alguna línea, cosa que tampoco está bien, pero lo entiendo. Ahora, en este ámbito, para mí eso no va", fueron sus palabras. "Estas actitudes no pueden suceder. El pueblo uruguayo no se merece esta actitud. Hay que mantener la urbanidad en las relaciones", dijo.

