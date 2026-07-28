Meningococo: "Un 25% de los adolescentes pueden ser portadores sanos de la bacteria", dijo director del Pereira Rossell

El director del Hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto, dijo a Subrayado que entre un 20%-25% de los adolescentes pueden ser portadores sanos de la bacteria del meningococo.

"A través de sus actividades los que pueden también tener riesgo de diseminación, no solo de enfermar sino de diseminar y propagar la enfermedad", explicó.

El médico comentó que el objetivo de la vacuna es proteger a los adolescentes y generar una inmunidad más duradera en este grupo etario.

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"Es muy importante que la familia y los adolescentes entiendan que no solo se tienen que vacunar para protegerse ellos, sino para proteger el resto", puntualizó.

La vacuna es gratuita. El Ministerio de Salud Pública abrió la agenda para niños y adolescentes de 11 a 15 años.

Según indicó, la vacuna es bien tolerada y no tiene elementos que genere ninguna contraindicación importante.