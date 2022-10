"Se violentó todo el sistema de seguridad", dijo fiscal Romano sobre incidentes en Parque Viera

El trabajador de la seguridad es “víctima y testigo”, señaló Romano. En su relato aseguró que durante el primer tiempo ocurrieron hechos “que eran soportables como agresiones verbales, también escupían y tiraban agua a él y al camarógrafo de Tenfield; incluso ahí tuvo que intervenir Gargano, en ese sector de la tribuna”, manifestó.

El fiscal dijo que durante el segundo tiempo se suscitaron incidentes “mucho más graves”. Según las declaraciones de los protagonistas que fueron citados a Fiscalía, uno de los dos parciales que estaba en la tribuna apuntó al trabajador con un arma pero no llegaron a matarlo. Romano dijo que quien estaba con el arma dijo “lo dejo para después”. El guardia de seguridad no identificó los rostros de sus atacantes. En el Parque Viera no hay cámaras de vigilancia que permitan investigar lo sucedido ya que solo cuenta con un centro de monitoreo y cámaras de reconocimiento facial en su ingreso. La Unidad Policial será la encargada de investigar.

Durante el partido se comentaba sobre la existencia de un arma pero el árbitro pidió garantías y "la Policía se las dio", indicó el fiscal. Cuando Boston River convirtió el penal, desde la tribuna “comenzó una lluvia de piedras mucho más importante y ahí fue la decisión final del árbitro de suspender el partido”, señaló. El encargado de seguridad manifestó que vio cuando, desde el exterior, arrojaron una mochila.

La Unidad de Análisis de Violencia en el Deporte depende de la Jefatura de Policía de Montevideo y es "muy pequeña", cuenta con 15 funcionarios policiales, indicó.