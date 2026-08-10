Liverpool inglés presentó a Ronald Araujo, cedido por Barcelona hasta junio de 2027

Imagen: Liverpool en X.

Ronald Araujo fue presentado este lunes como nuevo jugador del Liverpool, que acordó con Barcelona su cesión hasta el 30 de junio de 2027.

El club español confirmó el préstamo a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida para el defensor uruguayo: “¡Mucha suerte, Ronald!”.

Ronald Araujo, cedido al Liverpool FC



El FC Barcelona y el Liverpool FC han acordado la cesión de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2027.



¡Mucha suerte, Ronald! pic.twitter.com/pxX9G6qU5Y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 10, 2026 Liverpool, por su parte, informó que el acuerdo está sujeto a la obtención del permiso de trabajo y a la autorización internacional correspondiente.

We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance pic.twitter.com/RGfTzawvqR — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026 El uruguayo Darwin Núñez lo saludó en redes: “Te deseo lo mejor en este gran club amigo @RonaldAraujo_4. Me alegra profundamente que puedas sentir lo que es el cariño y el apoyo de la afición de @LFC. Ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir. Ahora sos un red más. Desde la distancia, siempre deseándote lo mejor. ¡Vamo arriba!”. Te deseo lo mejor en este gran club amigo @RonaldAraujo_4…me alegra profundamente que puedas sentir lo que es el cariño y el apoyo de la afición de @LFC ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir, ahora sos un red más, desde la distancia siempre deseándote lo mejor… pic.twitter.com/A33TmrNQA6 — Darwin Núñez (@Darwinn99) August 9, 2026