Ronald Araujo fue presentado este lunes como nuevo jugador del Liverpool, que acordó con Barcelona su cesión hasta el 30 de junio de 2027.
Liverpool inglés presentó a Ronald Araujo, cedido por Barcelona hasta junio de 2027
El uruguayo jugará la temporada 2026-27 en el equipo inglés, luego del acuerdo alcanzado entre Liverpool y Barcelona.
El club español confirmó el préstamo a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida para el defensor uruguayo: “¡Mucha suerte, Ronald!”.
Liverpool, por su parte, informó que el acuerdo está sujeto a la obtención del permiso de trabajo y a la autorización internacional correspondiente.
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El uruguayo Darwin Núñez lo saludó en redes: “Te deseo lo mejor en este gran club amigo @RonaldAraujo_4. Me alegra profundamente que puedas sentir lo que es el cariño y el apoyo de la afición de @LFC. Ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir. Ahora sos un red más. Desde la distancia, siempre deseándote lo mejor. ¡Vamo arriba!”.
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