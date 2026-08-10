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Liverpool inglés presentó a Ronald Araujo, cedido por Barcelona hasta junio de 2027

El uruguayo jugará la temporada 2026-27 en el equipo inglés, luego del acuerdo alcanzado entre Liverpool y Barcelona.

Imagen: Liverpool en X.&nbsp;

Imagen: Liverpool en X. 

Ronald Araujo fue presentado este lunes como nuevo jugador del Liverpool, que acordó con Barcelona su cesión hasta el 30 de junio de 2027.

El club español confirmó el préstamo a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida para el defensor uruguayo: “¡Mucha suerte, Ronald!”.

Liverpool, por su parte, informó que el acuerdo está sujeto a la obtención del permiso de trabajo y a la autorización internacional correspondiente.

Foto: AFP. Kylian Mbappé, futbolista francés.
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El uruguayo Darwin Núñez lo saludó en redes: “Te deseo lo mejor en este gran club amigo @RonaldAraujo_4. Me alegra profundamente que puedas sentir lo que es el cariño y el apoyo de la afición de @LFC. Ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir. Ahora sos un red más. Desde la distancia, siempre deseándote lo mejor. ¡Vamo arriba!”.

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