Peñarol está en la final del Campeonato Uruguayo tras darlo vuelta en el alargue y vencer a Liverpool 2-1

Peñarol se metió en la final del Campeonato Uruguayo tras darle vuelta el partido a Liverpool en el estadio Centenario por la semifinal.

Los dirigidos por Diego Aguirre superaron a los negriazules con goles de Diego García (50') y Leonardo Fernández (114'); el gol de los dirigidos por Joaquín Papa fue convertido por Abel Hernández (91').

El domingo 23 se mide ante Nacional en escenario a confirmar para la definición de ida; la vuelta se jugará el domingo 30 de noviembre.

Seguí leyendo Peñarol derrota 2-1 a Liverpool en el alargue por la semifinal del Campeonato Uruguayo

El técnico aurinegro Diego Aguirre, quien cumplió 250 partidos con Peñarol, dijo en conferencia de prensa que puso el equipo que le parecía mejor y que cuando recibieron el gol fue duro porque se venía la presión y el rival defendía bien.

"Muy difícil como lo imaginábamos. Estoy muy contento por haber ganado. En este tipo de partidos a veces cuesta encontrar el mejor juego".

Y agregó: "Hay un mérito grande del rival que juega muy bien que por algo estaba en la definición. Liverpool juega bien y es un equipo que siempre está en los últimos años definiendo".

Primer tiempo

A los 3', fue amonestado Castillo en Liverpool tras falta a Sosa que se acercaba con peligro al área negriazul. El tiro libre de Leo Fernández le pegó fuerte al primer palo, pero Lentinelly despejó por arriba del travesaño con los puños.

Peñarol salió desde el primer momento a presionar al rival llevando el juego al área contraria, con vértigo y decisión.

Cuando corrían 13', Cortés reaccionó rápidamente tras la llegada de Abel Hernández con peligro; sacó con los puños y despejó con potencia.

Liverpool comenzó a apretar el acelerador pasados los 15' llegando al área de Cortés en varias ocasiones.

Los dirigidos por Diego Aguirre se volvieron inconexos, sin reacción, dejando que los de Joaquín Papa tomaran las riendas del encuentro.

El partido comenzó a entreverarse viéndose pelotas perdidas, inseguridades e imprecisiones en los pases.

Liverpool se anima más a llegar al área rival, mientras que Peñarol no conecta.

A los 35', Liverpool tuvo su segundo amonestado: Kevin Amaro tras falta a Sosa. Leo Fernández de tiro libre mandó la pelota al arco, pero el balón fue despejado por Lentinelly.

Rabuñal vio la tarjeta amarilla tras falta a Remedi a los 43', ya son tres futbolistas negriazules amonestados en el primer tiempo.

A los 46', el travesaño salvó a Liverpool tras el tiro libre de Fernández y la aparición en el área de Matías Arezo. Seguidamente, Pedro Milans recibió la tarjeta amarilla.

Segundo tiempo

A los 52, Castillo vio la tarjeta roja tras una falta a Matías Arezo. El negriazul quedó con 10.

Cuando corrían 60', Remedi se ganó la tarjeta amarilla por falta.

El técnico Diego Aguirre realizó el primer cambio a los 65' mandando al campo de juego a Umpiérrez x Remedi.

Javier Méndez vio la tarjeta amarilla por protestar en el área por una supuesta mano de un zaguero negriazul.

Peñarol dominó, pero no concretó.

Diego García entró a los 85' en lugar de Maxi Silvera.

Suárez es amonestado tras falta a Leo Fernández, a los 94'.