Se sacó y destruyó la tobillera electrónica, lo detuvieron en la calle y fue enviado a prisión

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Un hombre de 34 años, con reiterados antecedentes por desacato agravado y violencia doméstica, se retiró y destruyó el dispositivo electrónico de monitoreo que portaba por disposición judicial en la zona de Los Mimbres, en Barros Blancos.

Personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Pando lo localizó y detuvo en la vía pública, donde se le incautó un cuchillo.

Fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de retiro y destrucción de dispositivo electrónico a la pena de doce meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención sufrida.

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