RECIBÍ EL NEWSLETTER
violencia doméstica

Se sacó y destruyó la tobillera electrónica, lo detuvieron en la calle y fue enviado a prisión

Fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de retiro y destrucción de dispositivo electrónico a la pena de doce meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención sufrida.

Foto: archivo

Foto: archivo

Un hombre de 34 años, con reiterados antecedentes por desacato agravado y violencia doméstica, se retiró y destruyó el dispositivo electrónico de monitoreo que portaba por disposición judicial en la zona de Los Mimbres, en Barros Blancos.

Personal de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Pando lo localizó y detuvo en la vía pública, donde se le incautó un cuchillo.

Fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de retiro y destrucción de dispositivo electrónico a la pena de doce meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención sufrida.

discusion entre dos hombres termino con uno apunalado; se encuentra internado en el hospital de salto
Seguí leyendo

Discusión entre dos hombres terminó con uno apuñalado; se encuentra internado en el hospital de Salto
Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
ESTADO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
Artemis 2

El astronauta Jeremy Hansen dijo que tuvo la sensación "que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra"
GREGORIO AZNÁREZ

Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9
ANTE FISCALÍA

Denuncian presunta red de venta de permisos falsos para aplicaciones: "Hay alrededor de mil autos ilegales"
rural del prado

Este domingo finaliza la Semana Criolla con entrada gratuita tanto al predio como al ruedo

Te puede interesar

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud video
Camino General Leandro Gómez

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud
Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón video
BARBATO Y MERCEDES

Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón
Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado video
PASAJE MARINO

Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado

Dejá tu comentario