RECIBÍ EL NEWSLETTER
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS

Se rompió una draga en el puerto y de las tres ninguna funciona; "hay que ver si podemos contratar del sector privado", dijo Gandini

El director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, explicó a Subrayado la situación de las dragas en el puerto de Montevideo.

dragas-puerto-mdeo

El director de la ANP por la oposición, Jorge Gandini, dijo a Subrayado que de las tres dragas importantes, ninguna funciona.

"Una de ellas está en dique y lo va a estar por un buen tiempo, otra de ellas perdió el certificado de navegabilidad, la draga 7 por eso va a tener que entrar a dique el año que viene y a partir de allí veremos si se pone en condiciones y la que funcionaba mejor, la 11, perdió ayer el caño de succión", explicó.

datos de 2024 dan bajo crecimiento en tecnologias de la informacion frente a anos previos; los desafios del sector
Seguí leyendo

Datos de 2024 dan bajo crecimiento en Tecnologías de la Información frente a años previos; los desafíos del sector

Y agregó: "Es una pieza que se partió, pesaba 8.000 kilos que ayer su ubicó con una lancha batimétrica que se contrató, ubicó en qué lugar está. Ahora hay que esperar condiciones climáticas, buzos, engancharlos, subirlo con equipos apropiados y luego en dique soldar. Por lo tanto por un tiempo no vamos a tener, hay que ver si podemos contratar dragas del sector privado".

La draga es un barco de más de 100 metros que succiona el lodo para abrir canales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
POLICÍA Y ADUANAS

Detectan maniobra de un free shop con perfumes falsificados e incautan $450.000.000 en mercadería
investigación

"Kike" Olivera declaró como testigo en Fiscalía por causa que investiga procedencia del dinero de Albín
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a la nieta y a su pareja por el crimen de la mujer de 84 años asesinada y enterrada en su casa de Shangrilá
JOSÉ IGNACIO

Fue ubicado en buen estado de salud Lucas Labandeira Rodríguez, ausente desde el 10 de diciembre en Maldonado

Te puede interesar

Foto: Ministerio del Interior.
Robos piraña

Cuatro imputados por al menos seis robos piraña: apuntan a dos de ellos como los autores materiales
Quinto condenado por caso del laboratorio de hachís; tenía una empresa de cannabis medicinal
Policiales

Quinto condenado por caso del laboratorio de hachís; tenía una empresa de cannabis medicinal
Imputaron a la nieta y a su pareja por el crimen de la mujer de 84 años asesinada y enterrada en su casa de Shangrilá video
PREVENTIVA POR 180 DÍAS

Imputaron a la nieta y a su pareja por el crimen de la mujer de 84 años asesinada y enterrada en su casa de Shangrilá

Dejá tu comentario