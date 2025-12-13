Datos de 2024 dan bajo crecimiento en Tecnologías de la Información frente a años previos; los desafíos del sector

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información publicó resultados de su encuesta en torno al crecimiento de las empresas socias de la organización correspondientes al 2024. El presidente del ente, Amilcar Perea, dijo que el sondeo arrojó datos que indican un bajo crecimiento económico en relación a otro años.

"Las empresas socias de CUTI generaron 3700 millones de dólares, en el 2024. De los cuales, 2400 millones de dólares, el 70% fue por exportaciones. Eso, comparado con el 2023, da un crecimiento de un 9% que para nosotros es un crecimiento bajo. Es el primer año que crecemos por debajo de los dos dígitos", detalló Perea.

En ese sentido, explicó que hay una desaceleración de las exportaciones del sector. "Se justifica por un lado por una buena noticia, que sigue siendo nuestra predominancia del mercado americano. El 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, el 10% al Reino Unido. Eso significa que el 90% de lo que exportamos, lo exportamos a dos mercados de los más demandantes de calidad del mundo. Y eso tiene una lectura muy buena, porque muestra la calidad de nuestros talentos, de nuestras empresas, y también de nuestro país, para que sus empresas sean confiables".

El presidente de la CUTI indicó que el sector enfrenta grandes desafíos en el mercado para el quinquenio, pasando por cambios en las divisas, variables en la competitividad, poca demanda y la inteligencia artificial como una barrera considerable para la empleabilidad en el sector.

"El 83% de la demanda mundial de trabajo en tecnología es de perfiles seniors. Lo que estamos viendo en el sector, ya nos está costando emplear perfiles junior. Nosotros durante 3 a 4 años, tuvimos una situación muy particular, que podíamos emplear a un chico, una chica, que estudiaba un curso de tres meses y entraba en una de nuestras empresas a ganar 3, 4 mil dólares. Eso fue una situación difícil de mantener en el tiempo, bastante particular y hoy en día con la IA cubriendo esas bases, no se puede mantener. Pero vamos a crear 15.000 puestos de trabajo en el próximo quinquenio. Lo que no sabemos es si lo vamos a poder crear acá en Uruguay", aclaró.