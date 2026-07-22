Se reanuda el fútbol: AUF y Mutual llegaron a un acuerdo y este viernes vuelve la actividad

El Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el gremio de los jugadores (MUFP) llegaron a un acuerdo y se reanuda el fútbol.

Automáticamente la Mesa Ejecutiva de Primera División fijó los 4 partidos que restan de la fecha 6 del Torneo Intermedio.

Este viernes 24 se enfrentan Montevideo City Torque y Danubio, a la hora 19.00 en el estadio Centenario.

Seguí leyendo Reunión en el Ministerio del Interior por incidentes que derivaron en el paro del fútbol: citados la Mutual e involucrados

El sábado 25 se miden Central Español y Cerro Largo, a la hora 15.00 en el Parque Palermo.

También el sábado, se ven las caras Defensor Sporting y Liverpool en el estadio Luis Franzini, a la hora 18.00.

Por último, el domingo Cerro recibe a Racing en el estadio Luis Tróccoli, a la hora 15.00.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales había decretado el cese de las actividades luego de los incidentes ocurridos al finalizar el encuentro entre Rentistas y Cerrito.

En este sentido, también se reanuda la actividad de la Segunda División Profesional, Fase Regular, 11° etapa complemento.

El sábado a la hora 10.00 se enfrentan Colón y Paysandú en el Parque Palermo.

También el sábado a la hora 13.00 se miden Tacuarembó y Plaza Colonia, en el estadio Goyenola.

El domingo a la hora 12.00, Fénix recibe a Atenas en el Capurro y a la hora 19.30 La Luz visita a Miramar Misiones en el estadio Charrúa.