El Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el gremio de los jugadores (MUFP) llegaron a un acuerdo y se reanuda el fútbol.
Se reanuda el fútbol: AUF y Mutual llegaron a un acuerdo y este viernes vuelve la actividad
La Mesa Ejecutiva de Primera División fijó los 4 partidos que restan disputar por la fecha 6 del Torneo Intermedio. La MUFP había decretado el cese de las actividades luego de incidentes ocurridos al finalizar el encuentro entre Rentistas y Cerrito.
Automáticamente la Mesa Ejecutiva de Primera División fijó los 4 partidos que restan de la fecha 6 del Torneo Intermedio.
Este viernes 24 se enfrentan Montevideo City Torque y Danubio, a la hora 19.00 en el estadio Centenario.
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El sábado 25 se miden Central Español y Cerro Largo, a la hora 15.00 en el Parque Palermo.
También el sábado, se ven las caras Defensor Sporting y Liverpool en el estadio Luis Franzini, a la hora 18.00.
Por último, el domingo Cerro recibe a Racing en el estadio Luis Tróccoli, a la hora 15.00.
La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales había decretado el cese de las actividades luego de los incidentes ocurridos al finalizar el encuentro entre Rentistas y Cerrito.
En este sentido, también se reanuda la actividad de la Segunda División Profesional, Fase Regular, 11° etapa complemento.
El sábado a la hora 10.00 se enfrentan Colón y Paysandú en el Parque Palermo.
También el sábado a la hora 13.00 se miden Tacuarembó y Plaza Colonia, en el estadio Goyenola.
El domingo a la hora 12.00, Fénix recibe a Atenas en el Capurro y a la hora 19.30 La Luz visita a Miramar Misiones en el estadio Charrúa.
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