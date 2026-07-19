La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) decretó el cese de actividades luego de los incidentes ocurridos al finalizar el encuentro entre Rentistas y Cerrito, disputado este sábado.

En un comunicado emitido este sábado, la gremial señaló que la decisión fue tomada como consecuencia de los "repudiables e inaceptables hechos de violencia" registrados tras el partido y que provocaron "lesiones de gravedad a un compañero".

"Resolvemos decretar el cese de actividades hasta tanto existan garantías efectivas que nos permita desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad", indicó la Mutual.

Seguí leyendo Sigue el corte de energía tras el temporal: más de 10.000 servicios de UTE afectados

El Ministerio del Interior inició una investigación de urgencia para determinar eventuales responsabilidades. Para eso, citó a representantes de la Mutual e involucrados, informó el periodista Martín Charquero en Punto penal (Canal 10).

Lo que informó Rentistas

Por su parte, Rentistas también difundió un comunicado en el que anunció acciones legales.

El club informó que presentará una denuncia formal contra los árbitros por considerar que hubo un arbitraje "manifiestamente tendencioso y parcial" de Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez.

Además, anunció una denuncia penal y administrativa contra los responsables del operativo policial. Según Rentistas, su futbolista Jean Martínez resultó lesionado como consecuencia de agresiones físicas por parte de policías cuando intentaba acercarse a ver a sus familiares tras el partido.

"Martínez está fuera de peligro, ayer se hizo una tomografía y no tiene lesiones de gravedad", dijo este domingo a Punto penal el director de Rentistas, Santiago Castro.

"Le pedimos la identificación al policía que agredió brutalmente a Jean Martínez y se negó a identificarse. Únicamente tenemos el nombre del jefe del operativo", agregó.

La institución condenó "cualquier acto de violencia y atropello" hacia sus profesionales y aseguró que llegará "hasta las últimas consecuencias" para defender la integridad de sus deportistas y los intereses del club.

Hasta el momento no se informó cuándo se levantará la medida dispuesta por la Mutual.

La versión policial

Jefatura de Policía de Montevideo informó que un efectivo policial resultó lesionado durante los incidentes registrados tras el encuentro entre Rentistas y Cerrito, disputado este sábado en el Complejo Rentistas por la 11ª fecha del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional.

En el marco del operativo dispuesto para el partido, que comenzó sobre las 16:15 horas, una vez finalizado el encuentro y mientras se desarrollaban las tareas de desconcentración, se generaron desórdenes entre personas vinculadas al espectáculo.

Según el comunicado, los involucrados comenzaron a arrojar objetos contundentes entre sí y contra el personal policial, dificultando el procedimiento.

Como consecuencia de los incidentes, un funcionario policial sufrió un impacto en una de sus piernas, presuntamente provocado por un objeto arrojado desde el sector de parciales de Cerrito.

El efectivo fue trasladado al Hospital Policial, donde se le diagnosticó “politraumatismo de rodilla derecha”.

Enterada la Fiscalía de Flagrancia de 10º Turno, dispuso recabar la declaración del funcionario lesionado y realizar el relevamiento de cámaras con el objetivo de identificar al responsable de la agresión.

Por razones de competencia, las actuaciones fueron derivadas a la Dirección General de Seguridad en el Deporte.