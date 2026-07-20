Reunión en Ministerio del Interior por incidentes que derivaron en el paro del fútbol: citados la Mutual e involucrados

El Ministerio del Interior recibe a representantes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y a otros involucrados en los incidentes ocurridos tras el partido entre Rentistas y Cerrito , que derivaron en la suspensión del fútbol de primera y segunda división.

La cartera inició una investigación urgente para determinar eventuales responsabilidades por los hechos registrados al finalizar el encuentro disputado en el Complejo Rentistas. Según informó el periodista Martín Charquero en Punto penal (Canal 10), fueron citados representantes de la Mutual y otros actores vinculados al episodio.

La MUFP resolvió decretar paro en el fútbol luego de los incidentes y afirmó que la medida se mantendrá hasta que existan garantías de seguridad.

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En un comunicado, la gremial calificó lo ocurrido como "repudiables e inaceptables hechos de violencia" y sostuvo que uno de sus afiliados sufrió lesiones de gravedad.

Por su parte, Rentistas anunció que presentará una denuncia formal contra los árbitros Bruno Sacarelo y Daniel Rodríguez por entender que tuvieron un arbitraje "manifiestamente tendencioso y parcial".

Además, el club adelantó que hará una denuncia penal y administrativa contra los responsables del operativo policial. Según la institución, el futbolista Jean Martínez resultó lesionado durante los incidentes cuando intentaba acercarse a ver a sus familiares tras el partido.

"Martínez está fuera de peligro, ayer (por el sábado) se hizo una tomografía y no tiene lesiones de gravedad", dijo a Punto penal el director de Rentistas, Santiago Castro. Agregó además que solicitaron la identificación del policía que presuntamente agredió al jugador, pero que el funcionario se negó a brindar sus datos.

Rentistas condenó "cualquier acto de violencia y atropello" hacia sus integrantes y aseguró que defenderá "hasta las últimas consecuencias" la integridad de sus deportistas.

La versión policial

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que un efectivo policial resultó lesionado durante los disturbios ocurridos tras el encuentro. Según el comunicado, durante la desconcentración se produjeron desórdenes y lanzamiento de objetos entre personas vinculadas al espectáculo y contra el personal policial.

El funcionario recibió un impacto en una pierna, presuntamente provocado por un objeto tirado por hinchas de Cerrito, y fue trasladado al Hospital Policial, donde se le diagnosticó politraumatismo de rodilla derecha.

La Fiscalía de Flagrancia de 10° Turno dispuso tomar declaración al efectivo lesionado y relevar las cámaras de seguridad para identificar al responsable. En lo policial, las actuaciones quedaron a cargo de la Dirección General de Seguridad en el Deporte.

Hasta el momento no se informó cuándo será levantada la medida adoptada por la Mutual.