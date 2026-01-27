La Comisión Permanente del Parlamento se reunió este martes 27 de enero, como todos los años, para conmemorar el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto.
Se realizo una sesión especial del Parlamento en memoria de las víctimas del Holocausto
La Comisión Permanente del Parlamento se reunió este martes 27 para conmemorar el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Hablaron legisladores blancos, colorados y frenteamplistas.
Este 27 de enero se cumplen 81 años del cierre y la liberación del campo de concentración y exterminio Auschwitz.
En la sesión, a la que asistió la vicepresidenta Carolina Cosse y el expresidente Julio María Sanguinetti, además de autoridades, representantes diplomático y público en general, hablaron legisladores del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio.
Comenzó el diputado Colorado Walter Verri, siguió el senador colorado Pedro Bordaberry, luego el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala y el también senador blanco Sebastián Da Silva.
Acto seguido habló la diputada del Frente Amplio Margarita Libschitz y el senador Óscar Andrade, también del Frente Amplio.
Aquí puede ver la sesión completa de este martes y todos los discursos:
