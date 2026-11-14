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Se realizó un nuevo Congreso de Pacientes con foco en la salud y los derechos

Se trataron temas como la cronicidad en el dolor, la investigación en seres humanos, cómo ayudar al Fondo nacional de recursos a mejorar el acceso a tecnología sanitarias y cómo la judicialización perjudica o no al sistema.

pacientes

Este sábado se realizó el VII Congreso de Organizaciones de Pacientes, bajo la consigna "El sistema de salud que queremos se construye en comunidad: Derechos y participación ciudadana."

En este encuentro participaron pacientes, organizaciones, equipos de salud, estudiantes, investigadores, autoridades e industria.

José Fernández, Presidente de Pacientes del Uruguay dijo a Subrayado que son la alianza de pacientes más grande de todo el país, y que está integrada por 61 organizaciones de distintas patologías.

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Dijo que en este encuentro se trataron temas como la cronicidad en el dolor, la investigación en seres humanos, se analizó cómo ayudar al Fondo nacional de recursos a mejorar el acceso a tecnología sanitarias y cómo la judicialización perjudica o no perjudica al sistema de salud.

Con respecto a los logros obtenidos con su trabajo, Fernández destacó varios relacionados al Fondo Nacional de Recursos. "Por ejemplo, en esta administración han ingresado medicamentos al PIAS y el FTM que han sido pedidos desde la alianza de pacientes durante 10 años".

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