Se realizó un nuevo Congreso de Pacientes con foco en la salud y los derechos

Este sábado se realizó el VII Congreso de Organizaciones de Pacientes, bajo la consigna "El sistema de salud que queremos se construye en comunidad: Derechos y participación ciudadana."

José Fernández, Presidente de Pacientes del Uruguay dijo a Subrayado que son la alianza de pacientes más grande de todo el país, y que está integrada por 61 organizaciones de distintas patologías.

Dijo que en este encuentro se trataron temas como la cronicidad en el dolor, la investigación en seres humanos, se analizó cómo ayudar al Fondo nacional de recursos a mejorar el acceso a tecnología sanitarias y cómo la judicialización perjudica o no perjudica al sistema de salud.

Con respecto a los logros obtenidos con su trabajo, Fernández destacó varios relacionados al Fondo Nacional de Recursos. "Por ejemplo, en esta administración han ingresado medicamentos al PIAS y el FTM que han sido pedidos desde la alianza de pacientes durante 10 años".