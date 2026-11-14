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Hogares Sustentables

Más de 2300 hogares del Municipio A recibieron sus nuevos contenedores

Con esta nueva entrega se retiraron 72 contenedores de la vía pública y ya son casi 60 mil los contenedores intradomiciliarios y las composteras distribuidos en Montevideo.

contenedores 2

Este sábado vecinos del Municipio A, de los barrios Las Torres y Parque Tomkinson, se sumaron al programa Hogares Sustentables. En total, fueron 2.310 hogares los que recibieron sus nuevos contenedores intradomiciliarios, a la vez que se retiraron 72 contenedores de la vía pública.

El director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, destacó la importancia de esta nueva entrega con la que se llega a alrededor de 60 mil contenedores distribuidos en todo el departamento y "se espera llegar hasta 80 mil para fin de año para seguir transformando Montevideo".

En esta jornada, se entregó un contenedor intradomiciliario por hogar para disponer residuos mezclados y composteras para quienes eligieron clasificar sus residuos compostables.

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A su vez, se instalaron islas en la vía pública para depositar materiales reciclables en los siguientes puntos:

Sede del Centro Comunal Zonal 18 (Av. Cibils 6302), lunes a viernes de 10.30 a 15.30 h.

Club de Baby Fútbol Naranja Mecánica (Costanera Parque Tomkinson esq. Los Plátanos), lunes a viernes de 10 a 18 h.

Sede social Las Torres y Tomkinson (Francisco de Quevedo 6085), sábados de 10 a 13 h.

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