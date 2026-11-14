Este sábado vecinos del Municipio A, de los barrios Las Torres y Parque Tomkinson, se sumaron al programa Hogares Sustentables. En total, fueron 2.310 hogares los que recibieron sus nuevos contenedores intradomiciliarios, a la vez que se retiraron 72 contenedores de la vía pública.
Más de 2300 hogares del Municipio A recibieron sus nuevos contenedores
Con esta nueva entrega se retiraron 72 contenedores de la vía pública y ya son casi 60 mil los contenedores intradomiciliarios y las composteras distribuidos en Montevideo.
El director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, destacó la importancia de esta nueva entrega con la que se llega a alrededor de 60 mil contenedores distribuidos en todo el departamento y "se espera llegar hasta 80 mil para fin de año para seguir transformando Montevideo".
En esta jornada, se entregó un contenedor intradomiciliario por hogar para disponer residuos mezclados y composteras para quienes eligieron clasificar sus residuos compostables.
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A su vez, se instalaron islas en la vía pública para depositar materiales reciclables en los siguientes puntos:
Sede del Centro Comunal Zonal 18 (Av. Cibils 6302), lunes a viernes de 10.30 a 15.30 h.
Club de Baby Fútbol Naranja Mecánica (Costanera Parque Tomkinson esq. Los Plátanos), lunes a viernes de 10 a 18 h.
Sede social Las Torres y Tomkinson (Francisco de Quevedo 6085), sábados de 10 a 13 h.
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