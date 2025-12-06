Se realizó este sábado una jornada nacional de vacunación contra el sarampión

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ), en coordinación con centros de salud públicos y privados, así como las intendencias locales, promovió la vacunación contra el sarampión en vacunatorios desplegados en todo el país.

La campaña busca que todas las personas nacidas a partir del año 1967 cuenten con las dos dosis recomendadas por el Msp.

Carlos Valli, Director departamental de salud de Montevideo dijo que la actividad en los vacunatorios fue intensa con una muy buena respuesta de la población.

Subrayado visitó uno de los puestos instalados este sábado, el que estaba ubicado en la explanada del Shopping Tres Cruces, donde se dieron más de 350 dosis.

Este puesto contó con el apoyo de Sanidad militar con una carpa y funcionarios del Hospital militar.